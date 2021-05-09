2021 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 205410971
205410971 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 205410971 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 30+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 309,67335
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 349,32609
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 253456
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205410971
ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 309,67335
Tavan Puan: 349,32609
Başarı Sıralaması: 253456
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+0
Yerleşen 2020 – 2021: 30
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 295,49081
Tavan Puan: 342,02748
Başarı Sıralaması: 253641
Kontenjan 2019: 25+0
Yerleşen 2019: 25
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 298,06441
Tavan Puan: 340,02640
Başarı Sıralaması : 194000
Kontenjan 2018 : 25+0
Yerleşen 2018 : 25
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 344,77172
Tavan Puan: 381,67509
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 117374
Kontenjan 2017 : 20+0
Yerleşen 2017 : 20
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.