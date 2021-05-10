2021 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 205410371
205410371 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü tercih kod numarası 205410371 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Uluslararası Girişimcilik Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Girişimcilik Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Girişimcilik Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü Taban Puanı: 258,49031
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü Tavan Puan: 307,30529
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü Başarı Sıralaması: 520431
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205410371
ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 258,49031
Tavan Puan: 307,30529
Başarı Sıralaması: 520431
Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0
Yerleşen 2020 – 2021: 8
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 237,60608
Tavan Puan: 252,23981
Başarı Sıralaması: 642584
Kontenjan 2019: 5+0
Yerleşen 2019: 5
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 249,19300
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 3
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 249,33518
Tavan Puan: 290,45546
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 317124
Kontenjan 2017 : 7+0
Yerleşen 2017 : 7
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.