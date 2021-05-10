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2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 104310304

104310304 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tokat ilimizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 104310304

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat  ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Tarım Ekonomisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü tercih kod numarası 104310304 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi , Devlet , Tarım Ekonomisi Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarım Ekonomisi Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Tarım Ekonomisi Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Taban Puanı: 248,16506

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tavan Puan: 304,86120

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başarı Sıralaması: 598231

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104310304   

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 248,16506

Tavan Puan: 304,86120

Başarı Sıralaması: 598231

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: 36

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,2348

Tavan Puan: 269,25588

Başarı Sıralaması:  626475

Kontenjan 2019:  35+1

Yerleşen 2019: 36

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 229,564

Tavan Puan: 276,74304

Başarı Sıralaması :  634000

Kontenjan 2018 :  35+1

Yerleşen 2018 : 36

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,52763

Tavan Puan: 312,30722

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  324093

Kontenjan 2017 :  35+1

Yerleşen 2017 : 36

taban-puan.jpg

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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