2021 Nişantaşı Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045903902021 Nişantaşı Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045511942021 Nişantaşı Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045517762021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1043708012021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1043514432021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1081901312021 Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 3005903942021 Toros Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2055504392021 İstinye Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2084507422021 İstinye Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208450307
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2021 Toros Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205550448

205550448 | Toros Üniversitesi Adalet  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Toros Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205550448

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Toros Üniversitesi   Adalet  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin  ilinde bulunan Toros Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Adalet  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi   Adalet  Bölümü tercih kod numarası 205550448 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi   Adalet  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi   Adalet  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi   , Vakıf , Adalet  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet  Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Adalet  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.

Toros Üniversitesi   Adalet  Bölümü Taban Puanı: 275,57773

Toros Üniversitesi   Adalet  Bölümü Tavan Puan: ---

Toros Üniversitesi   Adalet  Bölümü Başarı Sıralaması: 665472

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205550448   

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 275,57773

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 665472

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,09839

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  499772

Kontenjan 2019:  6+0

Yerleşen 2019: Doldu-6

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