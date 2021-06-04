2021 Toros Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205550457

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 205550457 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi , Vakıf , Adalet Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 15+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 15 kişi yerleşmiştir.

Toros Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 220,8251

Toros Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

Toros Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1289482

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205550457

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 220,8251

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1289482

Kontenjan 2020 – 2021 : 15+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 15

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210,97817

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1408190

Kontenjan 2019: 10+0

Yerleşen 2019: Doldu-10