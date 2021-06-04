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2021 Toros Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205550342

205550342 | Toros Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Toros Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205550342

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Toros Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin  ilinde bulunan Toros Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü tercih kod numarası 205550342 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi   , Vakıf , Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü kontenjanı 43+0 kişidir. 2020 yılında Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 43 kişi yerleşmiştir.

Toros Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü Taban Puanı: 197,44806

Toros Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü Tavan Puan: ---

Toros Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü Başarı Sıralaması: 1614877

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205550342   

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 197,44806

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1614877

Kontenjan 2020 – 2021 : 43+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 43

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,44855

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1078477

Kontenjan 2019:  32+0

Yerleşen 2019: Doldu-32

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