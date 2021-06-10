2021 Toros Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205550412

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 205550412 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi , Vakıf , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 8 kişi yerleşmiştir.

Toros Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 303,19947

Toros Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Tavan Puan: ---

Toros Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Başarı Sıralaması: 454772

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205550412

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 303,19947

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 454772

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 8

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,47551

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 459489

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: Doldu-4