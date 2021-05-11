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2021 Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109410784

109410784 | Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Edirne ilimizde yer alan Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109410784

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne  ilinde bulunan Trakya Üniversitesi   Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 109410784 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi , Devlet , Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü , Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: ---

Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 0

Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: ---

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109410784   

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Tavan Puan: 0

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0

Yerleşen 2020 – 2021: ---

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 0

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  1+0

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 232,75921

Tavan Puan: 252,30645

Başarı Sıralaması :  603000

Kontenjan 2018 :  2+0

Yerleşen 2018 : 2

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,40243

Tavan Puan: 229,24746

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  1021694

Kontenjan 2017 :  2+0

Yerleşen 2017 : 2

taban-puan.jpg

Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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