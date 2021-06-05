2021 Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109451612

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 109451612 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Programcılığı Bölümü , Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 82 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 273,14941

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 687382

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109451612

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 273,14941

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 687382

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,45391

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 730571

Kontenjan 2019: 80+2

Yerleşen 2019: Doldu-82