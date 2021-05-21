2021 Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109410863

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 109410863 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi , Devlet , İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 85+3 kişidir. 2020 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 88 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 405,65586

Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 444,42487

Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 14166

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109410863

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 405,65586

Tavan Puan: 444,42487

Başarı Sıralaması: 14166

Kontenjan 2020 – 2021 : 85+3

Yerleşen 2020 – 2021: 88

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 398,05492

Tavan Puan: 454,77798

Başarı Sıralaması: 15309

Kontenjan 2019: 85+3

Yerleşen 2019: 88

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 384,34113

Tavan Puan: 454,72452

Başarı Sıralaması : 15000

Kontenjan 2018 : 85+3

Yerleşen 2018 : 88

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 394,91732

Tavan Puan: 452,00373

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 12907

Kontenjan 2017 : 85+3

Yerleşen 2017 : 88

Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.