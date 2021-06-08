2021 Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109451657

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 109451657 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi , Devlet , Lojistik Bölümü , Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Lojistik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 67 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 228,64882

Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü Tavan Puan: ---

Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü Başarı Sıralaması: 1185634

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109451657

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 228,64882

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1185634

Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 67

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,50492

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1230117

Kontenjan 2019: 65+2

Yerleşen 2019: Doldu-67