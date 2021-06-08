2021 Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109451657
109451657 | Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Edirne ilimizde yer alan Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 109451657 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trakya Üniversitesi , Devlet , Lojistik Bölümü , Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Lojistik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 67 kişi yerleşmiştir.
Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 228,64882
Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü Tavan Puan: ---
Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü Başarı Sıralaması: 1185634
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109451657
ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi
FAKÜLTE: Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Edirne
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 228,64882
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1185634
Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 67
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 223,50492
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1230117
Kontenjan 2019: 65+2
Yerleşen 2019: Doldu-67