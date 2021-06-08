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2021 Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109471007

109471007 | Trakya Üniversitesi Lojistik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Edirne ilimizde yer alan Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Trakya Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109471007

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Trakya Üniversitesi   Lojistik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne  ilinde bulunan Trakya Üniversitesi     Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   Lojistik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi   Lojistik  Bölümü tercih kod numarası 109471007 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi   Lojistik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi   , Devlet , Lojistik  Bölümü , Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik  Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Lojistik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 67 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Taban Puanı: 205,73492

Trakya Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Tavan Puan: ---

Trakya Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Başarı Sıralaması: 1497190

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109471007   

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi  

FAKÜLTE: Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 205,73492

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1497190

Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 67

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204,4916

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1505204

Kontenjan 2019:  65+2

Yerleşen 2019: Doldu-67

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