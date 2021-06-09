2021 Trakya Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109450183

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü tercih kod numarası 109450183 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi , Devlet , Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü , Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban Puanı: 206,16691

Trakya Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Tavan Puan: ---

Trakya Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Başarı Sıralaması: 1490911

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109450183

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 206,16691

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1490911

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200,48088

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1566745

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52