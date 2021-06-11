2021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1125724052021 Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2038508842021 Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2038509182021 Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2038509632021 Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2038511942021 Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2038508932021 Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2038509722021 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2057500312021 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2057501592021 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205750049
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2021 Trakya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109451993

109451993 | Trakya Üniversitesi Uçak Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Edirne ilimizde yer alan Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Trakya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109451993

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Trakya Üniversitesi   Uçak Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne  ilinde bulunan Trakya Üniversitesi     Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Uçak Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi   Uçak Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 109451993 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi   Uçak Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi   Uçak Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi   , Devlet , Uçak Teknolojisi  Bölümü , Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Uçak Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi   Uçak Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 308,54695

Trakya Üniversitesi   Uçak Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Trakya Üniversitesi   Uçak Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 421989

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109451993   

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi  

FAKÜLTE: Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 308,54695

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 421989

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,14966

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  427206

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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