2021 Trakya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109451993

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 109451993 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi , Devlet , Uçak Teknolojisi Bölümü , Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 308,54695

Trakya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Trakya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 421989

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109451993

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 308,54695

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 421989

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,14966

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 427206

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41