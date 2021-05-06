2021 Türk Hava Kurumu Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 205710641
205710641 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 205710641 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Türk Hava Kurumu Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70+0 kişidir. 2020 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 44 kişi yerleşmiştir.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 391,26072
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205710641
ÜNİVERSİTE: Türk Hava Kurumu Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 391,26072
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+0
Yerleşen 2020 – 2021: 44
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 264,044
Tavan Puan: 363,98404
Başarı Sıralaması: 287449
Kontenjan 2019: 68+0
Yerleşen 2019: 68
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 258,12918
Tavan Puan: 353,97026
Başarı Sıralaması : 261000
Kontenjan 2018 : 56+0
Yerleşen 2018 : 56
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 263,06514
Tavan Puan: 361,12550
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 200979
Kontenjan 2017 : 40+0
Yerleşen 2017 : 40
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.