2021 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 205750067

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 205750067 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk Hava Kurumu Üniversitesi , Vakıf , Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü , Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü kontenjanı 11+0 kişidir. 2020 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 11 kişi yerleşmiştir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 332,37109

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 302910

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205750067

ÜNİVERSİTE: Türk Hava Kurumu Üniversitesi

FAKÜLTE: Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 332,37109

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 302910

Kontenjan 2020 – 2021 : 11+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 11

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,05292

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 261542

Kontenjan 2019: 7+0

Yerleşen 2019: Doldu-7