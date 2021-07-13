2021 TUS kaç dakika? TUS 2. dönem sınavı kaç soru?

TUS 2021 2. dönem başvurusunda bulunmak isteyen adaylara yönelik flaş açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. 2021-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) için tarih belli oldu. İşte TUS ne zaman? 2021 TUS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? TUS 2. dönem başvuru ekranına ve diğer merak edilen tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

TUS 2. DÖNEM NE ZAMAN 2021?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre 2021 TUS 2. dönem sınavı 5 Eylül'de yapılacak.

2021 TUS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

2021-TUS 2. Dönem başvuruları bugün yani 13 Temmuz'da başladı. Başvurular 29 Temmuz'a kadar http://ais.osym.gov.tr sayfasından gerçekleştirilecek.

TUS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 TUS sınavı için başvuru ücreti her bir oturum için 250 TL olarak belirlendi.

Adaylar başvuru ücretlerini aşağıdaki banka ve ya ATM'lere yatırabilecek;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

Dileyen adaylar da online olarak ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) aracılığı ile ücretlerini yatırabilir.

TUS 2. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ

Asıl başvuruları kaçıran adaylar 5 Ağustos 2021 tarihinde 2. dönem TUS başvurusunda bulunabilirler. Ancak geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

2021 TUS KAÇ DAKİKA? TUS 2. DÖNEM SINAVI KAÇ SORU?

Temel Tıp Bilimleri Testi, saat 10.15’te başlayacak, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır.

Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır.

2. DÖNEM TUS KONTENJAN TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

TUS 2012 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ