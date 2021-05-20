2021 Uluslararası Balkan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 409610549

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uluslararası Balkan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Üsküp-Makedonya ilinde bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Balkan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 409610549 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Balkan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Balkan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Balkan Üniversitesi , Yabancı , İngilizce Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Üsküp-Makedonya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında İngilizce Öğretmenliği Bölümüne 1 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Balkan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Uluslararası Balkan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 227,87202

Uluslararası Balkan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 409610549

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Balkan Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Üsküp-Makedonya

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Yabancı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 227,87202

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 1

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 0

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 5+0

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 0

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 10+0

Yerleşen 2017 : 0

Uluslararası Balkan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Balkan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.