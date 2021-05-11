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2021 Uluslararası Balkan Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 409610373

409610373 | Uluslararası Balkan Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Üsküp-Makedonya ilimizde yer alan Uluslararası Balkan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Uluslararası Balkan Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 409610373

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Uluslararası Balkan Üniversitesi Siyasal Bilimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Üsküp-Makedonya  ilinde bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi   İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi   Siyasal Bilimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Balkan Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü tercih kod numarası 409610373 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Balkan Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Balkan Üniversitesi , Yabancı , Siyasal Bilimler Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Üsküp-Makedonya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyasal Bilimler Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Siyasal Bilimler Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü Taban Puanı: ---

Uluslararası Balkan Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü Tavan Puan: 0

Uluslararası Balkan Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü Başarı Sıralaması: ---

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 409610373   

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Balkan Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Üsküp-Makedonya

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Yabancı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Tavan Puan: 0

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0

Yerleşen 2020 – 2021: ---

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Uluslararası Balkan Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Balkan Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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