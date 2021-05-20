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2021 Uluslararası Balkan Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 409610594

409610594 | Uluslararası Balkan Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Üsküp-Makedonya ilimizde yer alan Uluslararası Balkan Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Uluslararası Balkan Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 409610594

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Uluslararası Balkan Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Üsküp-Makedonya  ilinde bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Yeni Medya ve İletişim   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Balkan Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü tercih kod numarası 409610594 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Balkan Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Balkan Üniversitesi , Yabancı , Yeni Medya ve İletişim   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Üsküp-Makedonya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yeni Medya ve İletişim   Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Yeni Medya ve İletişim   Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Uluslararası Balkan Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü Tavan Puan: 245,09870

Uluslararası Balkan Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 409610594   

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Balkan Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Üsküp-Makedonya

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Yabancı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 245,09870

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: 2

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 257,67682

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  3+0

Yerleşen 2019: 1

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 246,21802

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  3+0

Yerleşen 2018 : 1

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,92553

Tavan Puan: 274,51509

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  529633

Kontenjan 2017 :  3+0

Yerleşen 2017 : 3

taban-puan.jpg

Uluslararası Balkan Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Balkan Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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