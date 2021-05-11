2021 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300411647
300411647 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 300411647 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi , KKTC , Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 222,78829
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 285,77821
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 841191
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300411647
ÜNİVERSİTE: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 222,78829
Tavan Puan: 285,77821
Başarı Sıralaması: 841191
Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0
Yerleşen 2020 – 2021: 9
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 249,29940
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 10+0
Yerleşen 2019: 5
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 239,48281
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 15+0
Yerleşen 2018 : 3
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 277,62392
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2017 : 15+0
Yerleşen 2017 : 11
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.