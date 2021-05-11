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2021 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300411647

300411647 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300411647

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 300411647 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi , KKTC , Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 222,78829

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 285,77821

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 841191

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300411647   

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 222,78829

Tavan Puan: 285,77821

Başarı Sıralaması: 841191

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: 9

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 249,29940

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  10+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 239,48281

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  15+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 277,62392

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2017 :  15+0

Yerleşen 2017 : 11

taban-puan.jpg

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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