2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 110250568

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 110250568 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Devlet , Anestezi Bölümü , Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Anestezi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 327,73321

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Anestezi Bölümü Tavan Puan: ---

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Anestezi Bölümü Başarı Sıralaması: 323184

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110250568

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 327,73321

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 323184

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,92603

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 355901

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62