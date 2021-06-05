2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1103711092021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1103510532021 Kayseri Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1123707592021 Giresun Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104551026Resmi Gazete'de bugün (05.06.2021) | Resmi Gazete kararları 5 Haziran 20212021 Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2049503942021 Piri Reis Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2049503922021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1003517732021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076502752021 Kastamonu Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106490143
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 110250568

2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 110250568

110250568 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Anestezi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Van ilimizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 110250568

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Anestezi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van  ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi     Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Anestezi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Anestezi  Bölümü tercih kod numarası 110250568 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Anestezi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   , Devlet , Anestezi  Bölümü , Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Anestezi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Taban Puanı: 327,73321

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Tavan Puan: ---

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Anestezi  Bölümü Başarı Sıralaması: 323184

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110250568   

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

FAKÜLTE: Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 327,73321

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 323184

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,92603

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  355901

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT