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2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110210224

110210224 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Van ilimizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110210224

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van  ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Tarih   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih   Bölümü tercih kod numarası 110210224 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Devlet , Tarih   Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih   Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Tarih   Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban Puanı: 255,56825

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih   Bölümü Tavan Puan: 341,04804

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih   Bölümü Başarı Sıralaması: 465139

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110210224   

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 255,56825

Tavan Puan: 341,04804

Başarı Sıralaması: 465139

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,29202

Tavan Puan: 381,23954

Başarı Sıralaması:  365476

Kontenjan 2019:  80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 274,77907

Tavan Puan: 385,44727

Başarı Sıralaması :  371000

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,21686

Tavan Puan: 395,60756

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  234431

Kontenjan 2017 :  70+2

Yerleşen 2017 : 72

taban-puan.jpg

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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