Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin Başkanlığı'nda Merkez Av Komisyonu (MAK) Toplantısı gerçekleşti. Söz konusu toplantıda 2021 ve 2022 av sezonu tarihleri, usul ve esasları konularına yer verilerek av sezonu tarihleri belirlendi. Peki, 2021 ve 2022 av sezonu ne zaman açılıyor? Avda hangi silahlar kullanılır? İşte tüm detaylar haberimizde...

2021 VE 2022 AV SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

Toplantı sonrası alınan kararlar kamuoyuna duyuruldu. Buna göre 2021 av sezonu, 22 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Kasım tarihinde son bulacak. Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günlerinde avlanma serbest olacak.

Tarım Bakanlığı'nın resmi internet adresinde yayınlanan duyuruda, avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerektiği belirtilerek "Tüm bölgelerimizde aynı gün 22 Ağustos 2020 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecektir.

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir. Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete ’de yayımlanan 19 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur. İlgililere ve avcılara duyurulur." ifadelerine yer verildi.

AVDA HANGİ SİLAHLAR KULLANILIR?