2021 ve 2022 av sezonu ne zaman açılıyor? Avda hangi silahlar kullanılır?
2021-2022 Av sezonunun ne zaman açılacağı meraklısı tarafından araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 2021 ve 2022 av sezonu ne zaman açılacağı belli oldu. Avcılıkla ilgilenen vatandaşlar ise "2021 ve 2022 av sezonu ne zaman açılıyor? Avda hangi silahlar kullanılır?" sorularına yanıt arıyor. Yanıtlar haberimizin devamında yer almaktadır.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin Başkanlığı'nda Merkez Av Komisyonu (MAK) Toplantısı gerçekleşti. Söz konusu toplantıda 2021 ve 2022 av sezonu tarihleri, usul ve esasları konularına yer verilerek av sezonu tarihleri belirlendi. Peki, 2021 ve 2022 av sezonu ne zaman açılıyor? Avda hangi silahlar kullanılır? İşte tüm detaylar haberimizde...
2021 VE 2022 AV SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?
Toplantı sonrası alınan kararlar kamuoyuna duyuruldu. Buna göre 2021 av sezonu, 22 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Kasım tarihinde son bulacak. Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günlerinde avlanma serbest olacak.
Tarım Bakanlığı'nın resmi internet adresinde yayınlanan duyuruda, avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerektiği belirtilerek "Tüm bölgelerimizde aynı gün 22 Ağustos 2020 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır. Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecektir.
Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir. Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete ’de yayımlanan 19 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur. İlgililere ve avcılara duyurulur." ifadelerine yer verildi.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN DETAYLI BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ
AVDA HANGİ SİLAHLAR KULLANILIR?
- Yaban domuzu, tilki ve çakal avında yivli ya da yivsiz av tüfeği kullanılır.
- Küçük memeli av hayvanı vekuş avında yivsiz av tüfeği kullanılır.
- Büyük av ve yaban hayvanlarının avında çapı asgari 6,5mm, azami 9,8 mm olan yivli av tüfeği veya ok ve yay kullanılır.
- Yaban domuzu ve karaca avında yivli veya 12, 16 ve 20 çapındaki yivsiz av tüfekleriyle tek kurşun kullanılır.