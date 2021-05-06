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2021 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300513475

300513475 | Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300513475

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yakın Doğu Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 300513475 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yakın Doğu Üniversitesi , KKTC , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 59+0 kişidir. 2020 yılında Tıp Bölümüne 49 kişi yerleşmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 467,94652

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300513475   

ÜNİVERSİTE: Yakın Doğu Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 467,94652

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 59+0

Yerleşen 2020 – 2021: 49

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 435,91353

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  27+0

Yerleşen 2019: 13

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 418,81372

Tavan Puan: 440,13455

Başarı Sıralaması :  40600

Kontenjan 2018 :  16+0

Yerleşen 2018 : 16

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 423,88946

Tavan Puan: 435,59970

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  33122

Kontenjan 2017 :  15+0

Yerleşen 2017 : 15

taban-puan.jpg

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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