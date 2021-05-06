2021 Yalova Üni. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109910046

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 109910046 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yalova Üniversitesi , Devlet , Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.

Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 312,45202

Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109910046

ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Yalova

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 312,45202

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 9

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 304,84153

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 17

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 248,97347

Tavan Puan: 313,02441

Başarı Sıralaması : 296000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,58858

Tavan Puan: 305,18092

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 208074

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yalova Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.