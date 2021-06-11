2021 Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109950451

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 109950451 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yalova Üniversitesi , Devlet , Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü , Armutlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.

Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 197,7084

Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: ---

Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1611303

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109950451

ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi

FAKÜLTE: Armutlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Yalova

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 197,7084

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1611303

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202,53442

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1535367

Kontenjan 2019: 25+1

Yerleşen 2019: Doldu-26