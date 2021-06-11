2021 Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109950451
109950451 | Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yalova ilimizde yer alan Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yalova ilinde bulunan Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 109950451 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yalova Üniversitesi , Devlet , Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü , Armutlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yalova ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.
Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 197,7084
Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: ---
Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1611303
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109950451
ÜNİVERSİTE: Yalova Üniversitesi
FAKÜLTE: Armutlu Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Yalova
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 197,7084
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1611303
Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 202,53442
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1535367
Kontenjan 2019: 25+1
Yerleşen 2019: Doldu-26