2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1118902082021 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1115703002021 Amasya Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1009505842021 Sakarya Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1088503132021 Ordu Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1083901322021 Hitit Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1051505862021 Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1007903322021 Akdeniz Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1007516452021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1118901762021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108251229
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206050811

2021 Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206050811

206050811 | Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yaşar Üniversitesi Marina ve Yat İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206050811

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yaşar Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü tercih kod numarası 206050811 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi   , Vakıf , Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 4 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü Taban Puanı: 297,4013

Yaşar Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Yaşar Üniversitesi   Marina ve Yat İşletmeciliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 493252

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206050811   

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 297,4013

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 493252

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 4

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,09027

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  383519

Kontenjan 2019:  3+0

Yerleşen 2019: Doldu-3

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT