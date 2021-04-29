2021 yazında bizi neler bekliyor? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu 4 faktörde ele aldı! Koronalı bir yaza daha hazır olun!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında ilk yılı geride bırakırken, Kovid-19 gölgesindeki ikinci yaz için önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bu süreçte 4 faktörün belirleyici olacağını belirterek, "Pek dile getirmek istemesek de önümüzde bir 'Türk mutasyonu' probleminin de olabileceğinden kuşkulanılıyor" ifadesini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Müftüoğlu, 'Doğru yaptık' başlıklı bugünkü yazısında, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ve Ramazan Bayramı'nı da içine alan 17 günlük tam kapanma kararlarını değerlendirdi.

HERKESİN AKLINDA 4 SORU

Geç de olsa hatanın fark edildiğini belirten Müftüoğlu, girilen yanlıştan U dönüşü ile vazgeçildiğini ifade ederek, "Kanaatimize göre alınan son kararlar -bazı eksikleri olsa da- doğru ve yerinde kararlardır. Ama bilelim ki salgının bizdeki bundan sonraki sürecini bayram sonrasında yeniden ve ciddi bir şekilde değerlendirmemiz de kaçınılmazdır" diye yazdı.

Müftüoğlu, herkesin bayram sonuna kadar sürecek tam kapanmanın neticelerini merak ettiğini söyleyerek "Haklıyız, yorulduk! Haklıyız, ekonomik olarak ciddi ölçüde hırpalandık! Haklıyız, çoğumuzun ruh sağlığı bozuldu" ifadesini kullandı.

"Vaka sayılarındaki artış hızı ne zaman düşecek?

Biraz olsun nefes alabilecek miyiz?

İşimize gücümüze dönüp ekonomik kayıpları telafi etmemiz mümkün olabilecek mi?

Eskisi kadar olmasa da biraz olsun sosyalleşme imkanı bulabilecek miyiz?"

Tüm bu soruların yanıtlarını belirlemede 4 faktörün belirleyici rol oynayacağını ifade eden PRof. Müftüoğlu, yazısına şöyle devam etti:

FAKTÖR 1: MUTASYONLARIN HIZI VE TİPİ

"Bundan sonrası için çok önemli bir belirleyici. Salgının süresi uzayıp aşılama kampanyalarındaki başarısızlık devam ettikçe bu virüsün farklı ülkelerde, farklı mutasyonlarla yeniden ortaya çıkacağı da kesin. Önce İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika’da başlayan mutasyonlara şimdi de Hindistan mutasyonları eklendi. Ayrıca pek dile getirmek istemesek de önümüzde bir 'Türk mutasyonu' probleminin de olabileceğinden kuşkulanılıyor. Umalım ki mutasyonlar olmasın ya da mutasyonların hızı yavaşlasın. Umalım ki oluşabilecek yeni mutasyonlar virüsün gücünü arttırmasın, azaltsın.

FAKTÖR 2: AŞI MESELESİ

Önemli zira elimizde etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış en az 7-8 aşı var ama birkaç ülke dışında aşılamada dünya ölçüsünde bir başarısızlık yaşandığı kesin. Aşılama hızı çok düşük. Ayrıca ülkeler arasında ciddi bir 'aşı adaletsizliği'nin yaşandığını da hepimiz biliyoruz. Aşı üretiminin artması ve paylaşıma adil koşullar getirilmesi başarılamaz ise bulaşlar artacak, hastalar ve kayıplar çoğalacak, mevcutlardan daha tehlikeli yeni mutasyonlar ortaya çıkabilecektir.

FAKTÖR 3: AŞILARIN YENİ MUTASYONLARA KARŞI ETKİNLİĞİ

Önemli bir ayrıntı, mühim bir belirleyici faktör. Neyse ki şimdiye kadar gelişen mutasyonların çoğuna karşı eldeki mevcut aşıların tümünün etkili olabildikleri konusunda fikir birliği var. Ama eğer mutasyonlar bu hızla sürer ve aşılara dirençli yeni mutasyonlar ortaya çıkarsa salgını kontrol altına almak daha da zorlaşabilecektir.

FAKTÖR 4, BİZİM SABIR KATSAYIMIZ

En az aşılar ve tedavideki başarılar kadar önemli bir ayrıntıdır. Hemen her ülkede toplumsal sabrın dibe vurduğunu, sosyal gerilmelerin arttığını gösteren işaretler var. Sabrımız azaldıkça maske, mesafe, temizlik üçlüsüne uyumda belirli bir zayıflama durumu ortaya çıkabiliyor. Neticede de virüs daha kolay yayılma imkanı buluyor."