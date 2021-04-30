2021 Yeditepe Üni. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 206112252

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü tercih kod numarası 206112252 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü kontenjanı 2+0 kişidir. 2020 yılında Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban Puanı: 373,10276

Yeditepe Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Tavan Puan: 383,24711

Yeditepe Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başarı Sıralaması: 128752

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206112252

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 373,10276

Tavan Puan: 383,24711

Başarı Sıralaması: 128752

Kontenjan 2020 – 2021 : 2+0

Yerleşen 2020 – 2021: 2

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 344,96573

Tavan Puan: 373,81035

Başarı Sıralaması: 117224

Kontenjan 2019: 2+0

Yerleşen 2019: 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 321,56999

Tavan Puan: 353,93269

Başarı Sıralaması : 124000

Kontenjan 2018 : 2+0

Yerleşen 2018 : 2

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,42031

Tavan Puan: 328,91257

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 141713

Kontenjan 2017 : 5+0

Yerleşen 2017 : 5

Yeditepe Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.