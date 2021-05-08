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2021 Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206112279

206112279 | Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 206112279

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 206112279 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 2+0 kişidir. 2020 yılında Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 363,40951

Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 377,38446

Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 101851

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206112279   

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 363,40951

Tavan Puan: 377,38446

Başarı Sıralaması: 101851

Kontenjan 2020 – 2021 : 2+0

Yerleşen 2020 – 2021: 2

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 329,85919

Tavan Puan: 332,85327

Başarı Sıralaması:  140955

Kontenjan 2019:  2+0

Yerleşen 2019: 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 303,18716

Tavan Puan: 306,13408

Başarı Sıralaması :  177000

Kontenjan 2018 :  2+0

Yerleşen 2018 : 2

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312,48527

Tavan Puan: 322,19330

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  263710

Kontenjan 2017 :  3+0

Yerleşen 2017 : 3

taban-puan.jpg

Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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