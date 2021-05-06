2021 Yozgat Bozok Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1023100912021 Yozgat Bozok Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1023100822021 Yozgat Bozok Üni. Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1023102312021 Yeditepe Üni. Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan(4 Yıllık) | 2061120312021 Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2061115632021 Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2061115542021 Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2060111222021 Yaşar Üni. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2060110432021 Yaşar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2060903452021 Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206010363
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206111563

2021 Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206111563

206111563 | Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206111563

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206111563 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , İnşaat Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 33+0 kişidir. 2020 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 370,96829

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206111563   

ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 370,96829

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 33+0

Yerleşen 2020 – 2021: 18

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 359,97352

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  45+0

Yerleşen 2019: 23

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 258,90938

Tavan Puan: 356,86977

Başarı Sıralaması :  258000

Kontenjan 2018 :  40+0

Yerleşen 2018 : 40

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,44483

Tavan Puan: 372,09073

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  145807

Kontenjan 2017 :  39+0

Yerleşen 2017 : 39

taban-puan.jpg

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT