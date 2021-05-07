2021 Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206110247
206110247 | Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 206110247 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yeditepe Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 13+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.
Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 466,05915
Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 500,42382
Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 3632
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206110247
ÜNİVERSİTE: Yeditepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 466,05915
Tavan Puan: 500,42382
Başarı Sıralaması: 3632
Kontenjan 2020 – 2021 : 13+0
Yerleşen 2020 – 2021: 13
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 453,23607
Tavan Puan: 476,47799
Başarı Sıralaması: 3043
Kontenjan 2019: 9+0
Yerleşen 2019: 9
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 433,66088
Tavan Puan: 488,78583
Başarı Sıralaması : 4180
Kontenjan 2018 : 8+0
Yerleşen 2018 : 8
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 460,32702
Tavan Puan: 477,69849
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 5036
Kontenjan 2017 : 7+0
Yerleşen 2017 : 7
Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.