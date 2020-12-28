2021 yılı memur zammı ne kadar oldu? Asgari ücret memur zammını ne kadar etkiler?

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun son toplantısınına ardında bugün, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında asgari ücretin 2 bin 825 lira olacağını duyurdu. Açıklanan oranın ardından memurlar da bu oranın kendi maaşlarına yansımasını merak ediyor. İşte detaylar...

2021 YILI MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 olarak gerçekleşti.Kesin veri için geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı.Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8'i bulacak.Bu tahminler gerçekleşirse 570,48 TL’ye kadar varan bir zam yaşanacak.En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan bin 6 bin 882 lira 85 kuruşa yükselecek.2021’de aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 905 ya da 3 918 TL’ye yükselecek.

Öğretmenler (1/4) Temmuz 2020'de 4.480 lira maaş alırken, öngörülen rakamlara göre Ocak 2021'de 5.226 TL maaş alması bekleniyor.9/1 derecesinde öğretmenler 2020'de 4.196 lira maaş alırken, öngörülen rakamlara göre yüzde 8 zam gelmesi halinde 335,68 TL ile Ocak 2021'de 4.531 TL maaş alması bekleniyor.

Başkomiser maaşının 6580 liradan 7 bin 047 liraya yükselmesi bekleniyor.2021

Çarşı ve Mahalle Bekçisi (9/4) 3.590 lira alırken yeni maaş zammı ile birlikte bu rakam 255 lira artarak 3.845 liraya çıkması bekleniyor.

Hemşire maaşlarında (9/4) 317' TL'lik bir artış bekleniyor. Buna göre 4.470 lira alan bir hemşire yeni zamla birlikte 4.787 TL almış olacak

Memur emeklisi ise 2.717 TL ücret alırken yeni maaşı 193 lira artarak 2.910 lira olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET MEMUR ZAMMINI NE KADAR ETKİLER?

Memur maaşları ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre artırılacak. 2021 ocak ayında memur maaşlarına yüzde 3 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Bu rakama ayrıca, 2020’nin ikinci yarısındaki enflasyon farkı yansıtılacak. 2020’deki toplu sözleşme zammı olan yüzde 4’ün üzerine 3 puanlık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Böylece memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak.

Yıl sonu enflasyonu, Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yüzde 12.1 seviyesinde çıkarsa bu durumda memur maaşlarına ve memur emekli aylıklarına yüzde 5 oranında zam yapılacak. Ancak, kasım ayı rakamlarına göre bu hedefin tutturulması zor görünüyor.

GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYH)

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2020 yılında % - 1,5'ten % - 0,8'e çıkarken, 2021 yılı büyüme beklentisi % 4,2'den yüzde 4,1'e indi. Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde yüzde 10,58'den 12,47'ye çıktı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 11,64 ve yüzde 11,07 olarak kayıtlara geçti.

Asgari ücretin belirlenmesindeki en önemli etken son enflasyon rakamları oluyor. Geçen yıla bakıldığında yüzde 12 olarak açıklanan enflasyona oranla, asgari ücrete yüzde 15 zam yapılarak net 2 bin 324,70 TL olması sağlanmıştı.

Son gelişmeler göz önüne alındığında asgari ücrete 2021 yılında 2020'ye oranla daha fazla zam yapılması bekleniyor.