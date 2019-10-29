Bir yılın içinde bulunan 365 gün içinde resmi tatiller önem arz ediyor.Resmi tatillerde kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren çok sayıda kişi izne çıkıyor, tatil yapma ve dinlenme imkanı buluyor. Her yıl resmi tatiller değişim göstermektedir. Resmi tatillerin hangi güne denk geldiği merak edenler arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda 2021 yılı resmi ve dini tatil günleri ne zaman? sorusunun cevabı merak ediliyor. Bizlerde sizler için resmi tatilleri derledik. Detaylar haberimizde...

2021 YILI RESMİ TATİLLERİ GÖSTEREN TAKVİM

2021 yılının takvimi belli oldu. Bu kapsamda dini ve milli bayramların hangi güne denk geleceği yapılan takvim çalışmalarıyla netleşti. Buna göre 2021 yılında 4,5 günlük Kurban Bayramı ve 3,5 günlük Ramazan Bayramı tatili olacak.

2020 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ile milli bayram tarihleri belli oldu. Yapılan takvim çalışmasının netleşmesiyle birlikte 2021 yılında yapılacak tatil sayısı ve iş günleri de tespit edilmiş oldu.

2021 RESMİ VE DİNİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı (Cuma)

Üç ayların başlangıcı: Receb Ayının ilk günü : 13 Şubat

Regaip Kandili: 18 Şubat ( Perşembe)

Miraç Kandili : 10 Mart (Çarşamba)

Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart (Çarşamba)

Berat Kandili: 27 Mart (Cumartesi)

Ramazan ayının başlangıcı: 13 Nisan (Cuma)

Kadir gecesi: 8 Mayıs (Cumartesi)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ( Cuma günü)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Cumartesi)

Ramazan Bayramının Arefe Günü ( 12 Mayıs Çarşamba)

Ramazan Bayramının 1. Günü (13 Mayıs Perşembe)

Ramazan Bayramının 2. Günü ( 14 Mayıs Cuma)

Ramazan Bayramının 3. Günü ( 15 Mayıs Cumartesi)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ( Çarşamba)

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Bayramı (Perşembe)

19 Temmuz Kurban Bayramı Arefe Günü ( Pazartesi)

20 Temmuz Kurban Bayramı 1. Gün (Salı)

21 Temmuz Kurban Bayramı 2. Gün (Çarşamba)

22 Temmuz Kurban Bayramı 3. Gün (Perşembe)

23 Temmuz Kurban Bayramı 4.Gün (Cuma)

30 Ağustos Zafer Bayramı ( Pazartesi)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ( Cuma)

Hicri Yılbaşı - Muharrem Ayının başlangıcı: 9 Ağustos 2021 Pazartesi

Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba

Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021 Pazar

Not: Arefe günü öğleden sonra tatildir.

HAFTA SONU İZNİ: 104 GÜN

2021 yılı takvimine göre bazı özel sektör çalışanları ve kamu personelleri 2021 yılında 104 gün Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere hafta sonu izni kullanılacak.

7 GÜNLÜK TATİL OLABİLİR

Cumhurbaşkanlığı kararıyla bazı bayram tatillerinin uzatılması gündeme gelebilir. Bu kapsamda 19 Temmuz Kurban Bayramı Arefe Günü olacak ve bayram 23 Temmuz cuma günü sona erecek. Bayram tatilinin 2 gün daha uzatılması turizm açısından gündeme gelebilir. Öte yandan Ramazan Bayramının tatilinin de tam 1 haftaya tamamlanması o günün şartlarında değerlendirilebilir.

İDARİ İZİN NEDİR?

İdaresi izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

RESMİ İZİN NEDİR?

Resmi tatil, herhangi bir ülkede devlet otoriteleri tarafından kamu kuruluşlarının ve okulların tatil edildiği kısa dönemlere denilmektedir. Dini, milli, veya kültürel öneme sahip olan günler birçok ülkede resmi tatil olarak ilan edilmektedir. Resmi tatiller genel olarak 1 ile 5 gün uzunluğunda değişmektedir. Resmi tatiller yasalarca belirlenmiştir. Resmi tatil günlerinde çalışan kişiler ücretlerini %100 zamlı olarak almaktadırlar.

RESMİ TATİL VE İDARİ TATİL FARKI NEDİR?

İdari tatil sadece 657 sayılı kanuna tabii devlet memurlarını kapsamaktadır. İdari izin devlet memurlarını kapsamaktadır, özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamaz. Tüm devlet dairelerine ve 657 sayılı kanuna dahil olan devlet memurları, idari tatil kapsamında tatil yapabilir.