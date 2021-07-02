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  3. 2021 YÖKDİL 2 başvuru kılavuzu | YÖKDİL 2 başvurusu nasıl yapılır 2021? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır?

2021 YÖKDİL 2 başvuru kılavuzu | YÖKDİL 2 başvurusu nasıl yapılır 2021? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır?

ÖSYM, 2021 YÖKDİL 2 başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 2 Temmuz itibariyle https://ais.osym.gov.tr/ adreslerinden yapılacak. Peki başvuru ücreti ne kadar? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? İşte YÖKDİL 2 başvuru kılavuzuna göre YÖKDİL 2 başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı.

2021 YÖKDİL 2 başvuru kılavuzu | YÖKDİL 2 başvurusu nasıl yapılır 2021? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) başvuru kılavuzu  yayımlandı.  29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan YÖKDİL/2 sınavı başvuruları 2 Temmuz Cuma itibariyle başladı. Sabah saatlerinden itibaren de başvuru yapmak isteyen binlerce aday  YÖKDİL 2 başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? sorularının yanıtlarını aramaya koyuldu. İşte YÖKDİL 2 başvuru kılavuzu  ve başvuru detayları.

YÖKDİL 2 BAŞVURU NE ZAMAN BİTECEK?

2 Temmuz Cuma günü başlayan 2021 YÖKDİL/2 başvuruları 12 Temmuz 23.59'a kadar sürecek. 

YÖKDİL 2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...

YÖKDİL 2 başvuru kılavuzu | YÖKDİL 2 başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır?

YÖKDİL 2 BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2021-YÖKDİL/2 başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

YÖKDİL 2 başvuru kılavuzu | YÖKDİL 2 başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır?

YÖKDİL 2 BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

YÖKDİL 2 başvuru ücreti 145 TL'dir. Adaylar başvuru ücretlerini aşağıda yer alan banka ve ya ATM'lere yatırabileceği gibi https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden de ödeme yapabilecek. 

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

YÖKDİL 2 başvuru kılavuzu | YÖKDİL 2 başvurusu nasıl yapılır? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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