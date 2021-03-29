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2021-YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YÖKDİL 1 sınav sonucu sorgula!

ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 YÖKDİL/1 sınavı 28 Mart tarihinde uygulandı. Sınava katılan binlerce aday bu kez sınav sonuçları için bekleyişte. Adaylar sık sık 2021-YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu araştırıyor. ÖSYM 2021-YÖKDİL/1 sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı ...

2021-YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YÖKDİL 1 sınav sonucu sorgula!

ÖSYM ile Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2021-YÖKDİL/1) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM kılavuzunda yer alan 2021-YÖKDİL/1 sonuç tarihi haberimizde...

2021-YÖKDİL/1 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mart 2021 tarihine uygulanan YÖKDİL 1 sınavının sonuçları açıklandı.  Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

YÖKDİL 1 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

 

YÖKDİL/1 SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ''28 Mart 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2021-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 29 Mart 2021 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.'' denildi. 

YÖKDİL/1 SORU VE CEVAPLARI SORGULAMA EKRANI

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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