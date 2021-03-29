2021-YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 YÖKDİL/1 sınavı 28 Mart tarihinde uygulandı. Sınava katılan binlerce aday bu kez sınav sonuçları için bekleyişte. Adaylar sık sık 2021-YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu araştırıyor. ÖSYM 2021-YÖKDİL/1 sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı ...

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