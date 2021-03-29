2021-YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı
ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 YÖKDİL/1 sınavı 28 Mart tarihinde uygulandı. Sınava katılan binlerce aday bu kez sınav sonuçları için bekleyişte. Adaylar sık sık 2021-YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu araştırıyor. ÖSYM 2021-YÖKDİL/1 sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı ...
ÖSYM ile Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2021-YÖKDİL/1) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM kılavuzunda yer alan 2021-YÖKDİL/1 sonuç tarihi haberimizde...
2021-YÖKDİL/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
28 Mart 2021 tarihine uygulanan YÖKDİL 1 sınavının sonuçları 20 Nisan tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
YÖKDİL 1 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI
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