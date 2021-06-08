2021 Yozgat Bozok Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102390096

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yozgat Bozok Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Şefaatli Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü tercih kod numarası 102390096 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yozgat Bozok Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yozgat Bozok Üniversitesi , Devlet , Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü , Şefaatli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Yozgat Bozok Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanı: 232,06703

Yozgat Bozok Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Tavan Puan: ---

Yozgat Bozok Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Başarı Sıralaması: 1142096

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102390096

ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi

FAKÜLTE: Şefaatli Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Yozgat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 232,06703

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1142096

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,08968

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1150497

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31