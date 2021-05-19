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2021 Yozgat Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 102310064

102310064 | Yozgat Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Yozgat ilimizde yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Yozgat Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 102310064

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yozgat Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Yozgat  ilinde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü tercih kod numarası 102310064 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yozgat Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yozgat Bozok Üniversitesi , Devlet , Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Yozgat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Yozgat Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Taban Puanı: 260,63422

Yozgat Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Tavan Puan: 333,55010

Yozgat Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü Başarı Sıralaması: 431397

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102310064   

ÜNİVERSİTE: Yozgat Bozok Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Yozgat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 260,63422

Tavan Puan: 333,55010

Başarı Sıralaması: 431397

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,06798

Tavan Puan: 363,34921

Başarı Sıralaması:  366892

Kontenjan 2019:  80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 291,78695

Tavan Puan: 327,38254

Başarı Sıralaması :  262000

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,17597

Tavan Puan: 374,99025

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  254180

Kontenjan 2017 :  80+2

Yerleşen 2017 : 82

taban-puan.jpg

Yozgat Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yozgat Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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