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2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110351177

110351177 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Zonguldak ilimizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110351177

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak  ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi     Zonguldak Meslek Yüksekokulu   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü tercih kod numarası 110351177 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   , Devlet , Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü , Zonguldak Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü Taban Puanı: 196,09219

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü Tavan Puan: ---

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü Başarı Sıralaması: 1633069

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110351177   

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  

FAKÜLTE: Zonguldak Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 196,09219

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1633069

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 196,54972

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1625464

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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