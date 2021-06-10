2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110351389

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 110351389 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi , Devlet , Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü , Çaycuma Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 251,33124

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 912593

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110351389

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

FAKÜLTE: Çaycuma Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 251,33124

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 912593

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,91408

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 794023

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72