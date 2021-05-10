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2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110310074

110310074 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Zonguldak ilimizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110310074

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak  ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 110310074 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi , Devlet , Maliye Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Maliye Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 232,6846

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü Tavan Puan: 325,08141

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü Başarı Sıralaması: 734799

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110310074   

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 232,6846

Tavan Puan: 325,08141

Başarı Sıralaması: 734799

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,56808

Tavan Puan: 276,53124

Başarı Sıralaması:  758986

Kontenjan 2019:  80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 327,02110

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  90+3

Yerleşen 2018 : 59

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,99214

Tavan Puan: 295,12682

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  314569

Kontenjan 2017 :  90+3

Yerleşen 2017 : 93

taban-puan.jpg

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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