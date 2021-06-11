2021 Ankara Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1011507292021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1077516152021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1110500732021 Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 10477043611 Haziran 2021 Cuma TV8 yayın akışı | Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de2021 Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1047504952021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1110502222021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076902232021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1028900682021 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112270817
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 110350513

2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 110350513

110350513 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yapı Ressamlığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Zonguldak ilimizde yer alan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yapı Ressamlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 110350513

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Yapı Ressamlığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Zonguldak  ilinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi     Alaplı Meslek Yüksekokulu   Yapı Ressamlığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Yapı Ressamlığı  Bölümü tercih kod numarası 110350513 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Yapı Ressamlığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Yapı Ressamlığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   , Devlet , Yapı Ressamlığı  Bölümü , Alaplı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Zonguldak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Ressamlığı  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Yapı Ressamlığı  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 17 kişi yerleşmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Yapı Ressamlığı  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Yapı Ressamlığı  Bölümü Tavan Puan: ---

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi   Yapı Ressamlığı  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110350513   

ÜNİVERSİTE: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  

FAKÜLTE: Alaplı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Zonguldak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 17

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-35

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT