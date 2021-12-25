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  4. 2022 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200110265

2022 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200110265

200110265 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200110265

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi   Eczacılık Fakültesi   Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 200110265 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi , Vakıf , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 33 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 33 kişi yerleşmiştir.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 353,15503

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 367,17216

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 88397

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200110265   

ÜNİVERSİTE: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 353,15503

Tavan Puan: 367,17216

Başarı Sıralaması: 88397

Kontenjan 2021 – 2022 : 33

Yerleşen 2021 – 2022: 33

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 408,50128

Tavan Puan: 425,11509

Başarı Sıralaması:  91519

Kontenjan 2020:  33+0

Yerleşen 2020: 33

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 351,76393

Tavan Puan: 401,36807

Başarı Sıralaması :  109420

Kontenjan 2019 :  25+0

Yerleşen 2019 : 25

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 372,93652

Tavan Puan: 418,37407

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  71700

Kontenjan 2018 :  40+0

Yerleşen 2018 : 40

taban-puan.jpg

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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