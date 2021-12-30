2022 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 200110053
200110053 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200110053 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi , Vakıf , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 12 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 376,79429
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 398,87645
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 64020
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200110053
ÜNİVERSİTE: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 376,79429
Tavan Puan: 398,87645
Başarı Sıralaması: 64020
Kontenjan 2021 – 2022 : 12
Yerleşen 2021 – 2022: 12
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 438,91187
Tavan Puan: 468,95236
Başarı Sıralaması: 64274
Kontenjan 2020: 12+0
Yerleşen 2020: 12
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 405,05721
Tavan Puan: 422,11321
Başarı Sıralaması : 60807
Kontenjan 2019 : 8+0
Yerleşen 2019 : 8
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 380,42238
Tavan Puan: 415,16270
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 65900
Kontenjan 2018 : 8+0
Yerleşen 2018 : 8
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.