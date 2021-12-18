2022 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Tıp Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 200110202

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 200110202 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi , Vakıf , Tıp Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Mühendisliği Bölümü kontenjanı 5 kişidir. 2021 yılında Tıp Mühendisliği Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 396,85631

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 418,72768

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 46191

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200110202

ÜNİVERSİTE: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 396,85631

Tavan Puan: 418,72768

Başarı Sıralaması: 46191

Kontenjan 2021 – 2022 : 5

Yerleşen 2021 – 2022: 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 473,13599

Tavan Puan: 492,38911

Başarı Sıralaması: 35194

Kontenjan 2020: 5+0

Yerleşen 2020: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 439,04158

Tavan Puan: 463,48147

Başarı Sıralaması : 36999

Kontenjan 2019 : 8+0

Yerleşen 2019 : 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 440,04357

Tavan Puan: 499,57403

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 29100

Kontenjan 2018 : 4+0

Yerleşen 2018 : 4

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.