2022 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200110071

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 200110071 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 40 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 521,55171

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 542,91089

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 320

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200110071

ÜNİVERSİTE: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 521,55171

Tavan Puan: 542,91089

Başarı Sıralaması: 320

Kontenjan 2021 – 2022 : 40

Yerleşen 2021 – 2022: 40

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 549,40438

Tavan Puan: 557,75352

Başarı Sıralaması: 178

Kontenjan 2020: 20+0

Yerleşen 2020: 20

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 540,85437

Tavan Puan: 554,03769

Başarı Sıralaması : 320

Kontenjan 2019 : 20+0

Yerleşen 2019 : 20

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 536,48221

Tavan Puan: 562,02567

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 511

Kontenjan 2018 : 30+0

Yerleşen 2018 : 30

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.