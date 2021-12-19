2022 Akdeniz Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100730219
100730219 | Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 100730219 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 61 kişi yerleşmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 337,04613
Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 362,50075
Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 107429
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100730219
ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Antalya
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 337,04613
Tavan Puan: 362,50075
Başarı Sıralaması: 107429
Kontenjan 2021 – 2022 : 60
Yerleşen 2021 – 2022: 61
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 401,01481
Tavan Puan: 424,59053
Başarı Sıralaması: 98684
Kontenjan 2020: 60+2
Yerleşen 2020: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 360,12674
Tavan Puan: 391,16697
Başarı Sıralaması : 100397
Kontenjan 2019 : 60+2
Yerleşen 2019 : 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 346,63866
Tavan Puan: 383,88641
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 95300
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.