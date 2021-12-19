2022 Akdeniz Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100730219

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 100730219 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 61 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 337,04613

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 362,50075

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 107429

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100730219

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 337,04613

Tavan Puan: 362,50075

Başarı Sıralaması: 107429

Kontenjan 2021 – 2022 : 60

Yerleşen 2021 – 2022: 61

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 401,01481

Tavan Puan: 424,59053

Başarı Sıralaması: 98684

Kontenjan 2020: 60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 360,12674

Tavan Puan: 391,16697

Başarı Sıralaması : 100397

Kontenjan 2019 : 60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 346,63866

Tavan Puan: 383,88641

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 95300

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.