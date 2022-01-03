2022 Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710251Âcizane ne demek, TDK'ya göre Âcizane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ahir Ömürde ne demek, TDK'ya göre Ahir Ömürde kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1004103242022 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100110257Alaz Taraz ne demek, TDK'ya göre Alaz Taraz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910372Barbekü ne demek, TDK'ya göre Barbekü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Çam Balı ne demek, TDK'ya göre Çam Balı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Alaca Bulaca ne demek, TDK'ya göre Alaca Bulaca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710251

2022 Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710251

100710251 | Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Antalya ilimizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100710251

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Antalya  ilinde bulunan Akdeniz Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 100710251 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Akdeniz Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Antalya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 71 kişi yerleşmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 322,33639

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 380,63442

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 127140

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100710251   

ÜNİVERSİTE: Akdeniz Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Antalya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 322,33639

Tavan Puan: 380,63442

Başarı Sıralaması: 127140

Kontenjan 2021 – 2022 : 70

Yerleşen 2021 – 2022: 71

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 389,49959

Tavan Puan: 429,37957

Başarı Sıralaması:  110338

Kontenjan 2020:  70+2

Yerleşen 2020: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 356,89018

Tavan Puan: 415,14244

Başarı Sıralaması :  103778

Kontenjan 2019 :  70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 351,64459

Tavan Puan: 396,37183

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  90300

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

taban-puan.jpg

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT